62 тысячи административных дел завели в прошлом году по фактам семейно-бытового насилия.

Такую цифру озвучили в МВД. Во стором полугодии, после принятия нового закона дел стало почти в 3 раза больше, полицейским больше не нужно заявление жертвы чтобы наказать тирана.

34-летняя Молдир с двумя детьми была вынуждена бежать от мужа тирана. Мужчина бил ее на глазах у детей и употреблял спиртные напитки. Тиран довел Молдир до реанимации, и тогда женщина решила обратиться за помощью в кризисный центр.

«Из-за постоянных побоев у меня было три выкидыша, муж меня бил, пил, работал пастухом, но так напивался, что нам со старшим сыном приходилось пасти скот. После последнего избиения я ушла и подала заявление в полицию», — говорит Молдир.

99 тысяч казахстанских женщин обратились в полицию с заявлением о семейно-бытовом насилии в прошлом году. По фактам рукоприкладства правоохранители завели 62 тысячи административных дел. Сейчас полиция перешла на новый формат работы. Чтобы задержать семейного дебошира, заявления жертвы теперь не требуется. Дело раследуют по факту побоев.

«В 95% виновные привлекаются к ответственности, а окончательная правовая оценка дается судом. За второе полугодие с июля по декабрь с момента введение поправок число привлеченных семейных дебоширов возросло в 2,6 раза, с 17 тысяч до 45 тысяч», — говорит Аскар Кумарханов, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК.

11 тысяч агрессоров отсидели за решеткой как минимум 10 суток. Некоторые дела были закрыты за примирением сторон в суде, другие оплатили штрафы. Зачастую рукоприкладство происходит за закрытыми дверьми с молчаливого согласия других родственников и соседей. При этом не каждая женщина, которая стала жертвой насилия обращается в полицию.

По словам общественников, нужно менять законодательство и криминализировать бытовое насилие, особенно в тяжких случаях. Ведь нередко тираны, нанеся здоровью жертвы непоправимый ущерб, отделываются лишь административными статьями.

«К сожалению бытовое насилие в отношении женщин оно нормализовано, происходит ежедневно и во всех странах в том числе в Казахстане недостаточно механизмов чтобы справляться с этой эпидемией насилия», — говорит Лейла Зулейха, основательница общественного фонда FEMAGORA.

За второе полугодие прошлого года было зарегистрировано всего 70 уголовных дел по факту нанесения побоев.