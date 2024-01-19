Более 1 млрд тенге на VIP-номера потратили шымкентцы в 2023

В 2023 году специализированные ЦОНы города Шымкент выдали более 4 тысяч государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса.

Владельцы автотранспорта заплатили за них свыше 1 млрд 325 млн тенге. Для сравнения в 2022 году шымкентцы потратили на VIP-номера 1 млрд 076 млн тенге.

Напомним, что практика продажи «красивых» номеров внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны.

В 2023 году быстрее всего раскупали такие номера как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака – 57 МРП (210 444 тенге в 2024 году).

Отметим, что самые дорогие номера в VIP-линейке – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге в 2024 году).

Напомним, в Шымкенте функционируют 4 специализированных центров обслуживания населения.

К слову, с начала 2023 года в СпецЦОНах города гражданам выдали более 100 тысяч водительских удостоверений и оказали более 300 тысяч услуг по перерегистрации авторанспорта.