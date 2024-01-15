Экзамен по ПДД можно сдать в новом спецЦОНев Шымкенте

Жители Шымкента могут сдать экзамен по ПДД в новом спецЦОНе.

С 12 января 2024 года автолюбители Шымкента могут сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения в новом спецЦОНе по адресу: микрорайон Асар-2, уч. 2630.

Экзамен принимают с понедельника по пятницу с 9до 18 часов. Также в здании специализированного ЦОНа можно зарегистрировать и перерегистрировать автотранспортное средство и заменить водительское удостоверение.

Отметим, что сдать практический экзамен по вождению и пройти медосмотр для получения водительского удостоверения можно только в спецЦОНах с автодромами по адресам: микрорайон Достык, 2343/1, а также 119 квартал, Ташкентская объездная трасса, 381/1.

Напомним, что в Шымкенте на данный момент функционируют четыре специализированных ЦОНа.

ДЛЯ СПРАВКИ

Адреса спецЦОНов г. Шымкента:

спецЦОН №1: мкр. Достык, б/н;

спецЦОН №2: Ташкентская объездная трасса, 341;

спецЦОН №3: мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын 92, в ТРК «Бекжан-комфорт»;

спецЦОН №4: мкр. Асар-2, уч. 2630, в ТРЦ «Толеби».

График работы спецЦОНов: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 без перерыва.