8-летней девочке в Туркестанской области удалили матку после изнасилования

В Туркестанской области 8-летнюю девочку изнасиловал отчим и отправил в школу с кровотечением, передает OTYRAR.

Шокирующую историю рассказали в кризисном центре южного мегаполиса.

Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. Мужчина воспользовавшись отсутствием супруги, надругался над падчерицей. После девочка с сильным кровотечением ушла в школу, что повлекло за собой осложнения. Со слов матери, девочка пережила две операции и в итоге лишилась детородного органа.

«Моя девочка до сих пор просыпается в страхе. Он запугал ее, сказал, если расскажешь кому-нибудь, я задушу твою мать, убью, а тебя сдам в детский дом. Потом когда подрастешь, женюсь на тебе, будешь моей женщиной все равно. Он сознался, оказывается домогался на протяжении 3 лет. Он плакал, извинялся, но что толку. Пусть понесет самое суровое наказание, он не человек», — говорит Райхан, мать девочки.

Директор кризисного центра в Шымкенте Малика Жусупова бьет тревогу. Женщина говорит, подобные случаи в последнее время участились. Изнасилованной девочке с матерью здесь оказали помощь — предоставили все условия для проживания, с ними работают психологи.

«Это страшная трагедия. Педофилам дают 10-20 лет. Самое печальное, что эта болезнь, она не уходит. Это может повториться, даже если он отсидит и выйдет на свободу», — говорит директор кризисного центра Малика Жусупова.

Первые судебные слушания по этому делу состоятся завтра в областном суде Туркестанской области в закрытом формате. Доступ журналистов под запретом, тем не менее мы следим за развитием событий.