Нацфон детям: получат ли деньги те, кому исполнится 18 в этом году?

Казахстанцы, которым исполнилось 18 лет в этом году получат начисления на свои индивидуальные счета по программе «Нацфонд детям».

В нее не войдут те, кто достиг совершеннолетия в прошлом году. Всего в программе примут участие 7 миллионов детей, порядка 300 получат отчисления лишь раз, так как в этом году отпразднуют свое 18-летие. В ЕНПФ также рассказали что будет с деньгами в случае несчастного случая.

«В случае смерти ребенка наследники определенные законодательством обращаются в ЕНПФ с соответствующими документами, после рассмотрения наследники могут получить эти целевые накопления на свои банковские счета при этом наследники могут использовать эти деньги без обязательных целей», — говорит Мурат Шарипов, управляющий директор АО «ЕНПФ».

Дети же, достигшие совершеннолетия, смогут получить накопленные отчисления и использовать в двух целях: улучшения жилищных условий или оплаты образования. При этом общественники говорят, было бы неплохо расширить перечень целевого назначения денег, хотя бы в оздоровительных целях.

«Я думаю если допустим не ожидая 18 лет можно было бы при каких-то заболеваниях на реабилитацию детей, чтобы было меньше процента инвалидности, чтобы искоренить инвалидизацию дальнейшую, может на лечение за рубежом 01,40 потому что во главу угла нужно ставить в первую очередь здоровье», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Пока такой миссии программа не несет. Первые начисления будут произведены в начале февраля. Проверить их можно будет по ИИН ребенка на сайте электронного правительства для граждан или единого накопительного пенсионного фонда.

До 18-летия деньги будут храниться в инвалюте, а на момент выдачи конвертируются в тенге. Если ребенок не использует эти средства по назначению в течение 10 лет после совершеннолетия, то деньги будут переведены на его индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.