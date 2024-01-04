Организаторам финпирамиды «Свой дом» вынесли приговор в Шымкенте

в Шымкенте окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом», передает OTYRAR.

Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы.

По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.

В АФМ г.Шымкент предупреждают, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

— О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот «АФМ Insider».

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