Экс-начальнику МПС Шымкента Бухарбаеву смягчили наказание

Три года и шесть месяцев вместо семи лет лишения свободы. Скандально известному начальнику местной полицейской службы Шымкента смягчили приговор, сообщает корреспондент OTYRAR.

Аппеляционный суд считает, что Мухтар Бухарбаев виновен в мошенничестве, а не превышении должностных полномочий. С решением суда, потерпевший Азамат Аимбетов категорически не согласен и намерен добиться справедливости.

Азамат Аимбетов, командир роты ДП г.Шымкента:

«Я не согласен с новым приговором суда. Как они говорят, то что я просил какую то должность. Я никакую должность не просил, это во-первых. Я стал командиром роты законным образом. Я у Бухарбаева о назначении не просил. Я еще хочу ответить людям, которые пишут «откуда такие деньги у Азамата Аимбетова?». Я хочу так сказать, это деньги моего отца. У меня отец занимается бизнесом. Он всегда меня поддерживает, вот я у отца и брата брал».

Сейчас сторона защиты Азамата Аимбетова намерены подать кассационную жалобу в верховный суд. По словам адвоката Талгата Есимова, прокуратура Шымкента также не согласна с решением апелляционной коллегии и готовят ходатайство генпрокурору страны по внесению протеста. Также стало известно, что родственники Бухарбаева не раз приходили к отцу Аимбетова и просили повлиять на сына, чтобы тот забрал заявление, рассказывает адвокат.

Талгат Есимов, адвокат Азамата Аимбетова:

«Это дело расследовало и Антикор, и следственное управление КНБ. Объективно был допрошен ряд свидетелей, в том числе водитель Бухарбаева, который выступил против него. Даже был такой случай, когда Аимбетов передавал денежные средства по Каспи водителю на памятник отца Бухарбаева, который скончался. Он даже скидывался на памятник. О каком мошенничестве идет речь? Какое мошенничество усмотрела апелляционная инстанция Шымкента? Я в шоке».

В судебной коллегии Шымкента, смягчение приговора Бухарбаеву подтвердили. По словам судьи, действия Бухарбаева не вытекали из его служебного положения, по этой причине приговор экс-начальнику МПС был переквалифицирован.

Низамиддин Жамашов, судья судебной коллегии по уголовным делам суда г.Шымкента:

«Он не должен превышать свои должностные полномочия, но она должна вытекать из его служебных полномочий, а не из других. Первоначально он говорил, что он занимает эти деньги, мол верну их. А потом сказал, что он напишет представление на власть и помогу назначить командиром роты. Поэтому коллегия рассмотрела в его действиях обман. Бухарбаев не имеет право назначить его командиром роты, он только может написать представление вышестоящему органу. Поэтому коллегия переквалифицировали его действия».

Экс-начальника МПС Шымкента признали виновным в превышении полномочий и приговорили к семи годам лишения свободы в сентябре этого года. При вынесении приговора Бухарбаев был немногословен и отрицал все обвинения. После того, как резонансное дело пересмотрели, экс-полковник все еще пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах.