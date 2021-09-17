В мессенджере WhatsApp казахстанцы распространяют скриншот, якобы сделанный с новостного портала Tengrinews.kz. На снимке новость о том, что с 20 сентября все школьники и студенты страны будут учиться онлайн. Это неправда…., пишет stopfake.kz.



На самом деле распространяемое изображение – результат обработки в графических редакторах. Шрифт в сообщении о переходе на дистанционный формат обучения отличается от шрифта, используемого на новостном портале. Более того, в сообщении встречаются стилистические ошибки. А в оригинале новости, размещенной на портале Tengrinews, речь идет исключительно об изменениях в курсах валют на 15 сентября 2021 года. Предупреждений о смене формата обучения школьников и студентов в статье нет.

Информацию о переходе на обучение в онлайн-формате также опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Эта информация не соответствует действительности. Дети учатся и будут учиться офлайн. Если в классе выявляется заболевший коронавирусной инфекцией ученик, то на двухнедельный карантин уходит только один класс. Все остальные ученики школы продолжают обучение в традиционном формате», — пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, сообщение о переходе на дистанционное обучение является фейком, а скриншот – подделкой. 15 сентября 2021 года портал Tengrinews не публиковал сообщений о смене формата обучения для школьников и студентов.

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