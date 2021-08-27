27 августа в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что в «Инстаграме» неизвестное лицо опубликовало видео с голосовым сопровождением.

Мужчина говорит, что взрывы, произошедшие на территории войсковой части, дислоцированной в Байзакском районе, ликвидировать невозможно из-за его мощности, имеются многочисленные пострадавшие, в том числе с оторванными частями тела.

Данная сообщение не соответствует действительности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен и задержан 26- летний житель областного центра.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 274 ч.2 п.3 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с создающей опасность нарушения общественного порядка, использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Свою вину подозреваемый признал полностью.

Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные факты досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.