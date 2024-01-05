Перспективы развития Гражданского сектора

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Газета "РАБАТ"
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14 декабря 2023 года Парламент одобрил изменения, внесенные в Закон об общественных объединениях. Теперь для регистрации общественного объединения достаточно трех учредителей вместо 10, как было ранее.

Есть и другие моменты в новом законе. Все это, безусловно, должно дать хороший импульс развитию неправительственного (НПО) сектора.

По базе данных НПО РК (все НПО страны обязаны сдавать отчет и загружать на портал infonpo.gov.kz), в Шымкенте 98 НПО вошли в реестр, сдав отчет об их деятельности за 2022 год. Эти организации продемонстрировали готовность быть открытыми и прозрачными. Игнорирование данной обязанности не только влечет административную ответственность, но и потерю баллов при участии в конкурсах на государственные социальные заказы.

Анализ работы НПО показывает, что после серьезных ограничений в связи с пандемией коронавируса сектор оживился, освоил новые гражданские и цифровые технологии. Многие активно продолжают осваивать методы и подходы в работе со своей целевой группой.

Целевая группа тоже изменилась. Если раньше мы жили и работали в условиях неоднозначности и сложности, связанных с изменчивостью среды, сложностью ситуаций, неоднозначностью принятых решений на всех уровнях, то сейчас мы развиваемся в условиях хрупкости среды, тревожности, нелинейности и непостижимости. Когда малыми суммами можно достичь больших изменений и результатов.

Например, члены Гражданского альянса города Шымкента и ряд организаций, работающих в сфере защиты прав и интересов уязвимой категории населения, организовывают и проводят фантастические проекты и мероприятия. При этом тратят не миллионы и миллиарды тенге, а сущие копейки.

Набирает обороты такое новое направление, как инва-туризм. ОО «Рахмет саган анашым» вывозит своих подопечных на экскурсии за пределы нашего города и в соседние страны.

ОО «Ерекше жол» специализируется на социализации своих подопечных через вовлечение детей с ограниченными возможностями в активные формы досуга и культурные мероприятия.

Коалиция ветеранских организаций неустанно проводит  интерактивные встречи и лекции по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. Коалиция «Арман Аланы», в состав которой входят известные лидеры нашего сектора, на различных уровнях продвигают интересы своих членов и целевых групп.

ОО «I ambala» продвигает идеи социального предпринимательства среди коллег НПО.
ОО «Достар» неустанно обучает молодежь личностному росту, волонтерству и гражданской позиции.

Здесь уместно привести аналогию с известным проектом «Жасыл Ел» с госсоцзаказом на сумму 98 млн. тенге, потраченных на организацию 1 500 студентов в течение летних каникул провести субботники, высадить саженцы, выдать футболки, кепки и денежную стипендию.

А вот руководители и тренеры ОО «Достар» на волонтерских началах каждую субботу в течение года проводят на площадке ГРЦ Гражданского альянса свои обучающие и просвещающие мероприятия. Мы знаем, что эти ребята получили больше пользы и реализацию своих личных и общественных целей, нежели та молодежь, которую непонятно с какой мотивацией собирали на субботники.

Заработать на посадке саженцев, получить знания по экологии, улучшить микроклимат города… Одно достоверно точно, что и в 2022-м, и в текущем году по проекту «Жасыл Ел» был представлен не весь количественный охват по технической спецификации.

Можно продолжить этот перечень. Но главный посыл данного перечисления не в том, чтобы всех отметить, а показать, насколько многогранна деятельность истинных НПО и какой человеческий капитал сформировался за этот год.

Уместно будет отметить, что тематику государственных социальных заказов по старинке продолжают проводить без учета мнений лидеров НПО-сектора. Странно, почему бы не привлечь или хотя бы узнать мнение реально работающих НПО: в каком направлении двигаться и как развивать общественный сектор?

Есть у нас Совет по взаимодействию с НПО. Но кто помнит, когда он последний раз собирался? Какие вопросы обсуждали на нем?

А еще в памяти у нас, что до пандемии каждое управление готовило отчет, и в нем был обязательный пункт: «Информация о работе с НПО».
Но после пандемии как будто из памяти стерлось это обязательство. Необходимо восстановить это упущение, и тогда мы увидим реальные дела и результаты, а не то, что имеем под названием «хорошо организованная группа», участвующая в конкурсах госсоцзаказов и создавшая таким образом «звездные НПО», имеющие очень обширный портфель заказов со штатом аж в 64 человека в одной организации. На бумаге, естественно.

Такая ситуация не только в нашем городе. Это не только бич по стране, это мировая тенденция перехода истинного НПО в коммерческое НПО.
А еще чиновники открывают свои НПО и создают им комфортные условия для получения финансирования. НПО может заниматься предпринимательской деятельностью, но  есть нюансы. Прибыль должна направляться на уставные цели.

Если взглянуть на базу данных НПО в нашем городе, то можно увидеть много интересных цифр и сведений. В идеале НПО создается с определенной миссией и целями, по достижении которых организация самоликвидируется.

У многих «звездных НПО» за годы активного освоения средств уже давно, наверное, достигнуты миссии и все цели. Здесь уместен вопрос: может регистрирующему органу пора провести так называемую сверку статуса достижения целей и миссии организаций?

Все данные доступны в открытых источниках. И таким образом провести верификацию, которую давно обсуждают, но никак руки не доходят сделать ее.

Сара Имбарова, руководитель ресурсного центра Гражданского альянса г. Шымкента

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