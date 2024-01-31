Проезд в автобусах Шымкента подорожает в марте

До 200 тенге наличными повысят стоимость проезда на общественном транспорте Шымкента. При оплате транспортной картой или посредством QR стоимость поездки составит 100 тенге. Новый тариф введут уже в марте этого года, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По словам Ролана Ибрагимова, руководителя ведомства, для этого необходимо провести ряд процедур. Это определенно займет время, успеть решить данный вопрос планируют уже к первому месяцу весны.

«До этого нам необходимо успеть сделать несколько шагов. Во-первых, должно выйти постановление акима о повышении тарифа. После мы опубликуем проект на портале «Открытые НПА». После этого проект направляется на антикоррупционную экспертизу. Параллельно с этим для получения заключения в палату Атамекен, также нужно заключение экспертного совета, туда входят Департамент госдоходов, Аманат, общественные объединения. Также нам нужно обсудить с общественным советом города, потом должна рассмотреть постоянная комиссия акимата. Потом естественно на согласование с Маслихатом. Все эти процедуры будем делать параллельно. Если успеем, то уже к марту повысится стоимость проезда на общественном транспорте. Если нет, то позднее, может в начале апреля. Ранее мы уже говорили, что нынешний тариф не покрывает расходы перевозчиков и это большая нагрузка на городской бюджет», — рассказал подробно Самат Нуржанов, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

К слову, изменение тарифа не повлечет за собой никаких дополнительных трат из городского бюджета. Кроме того, как сообщили в профильном ведомстве, специалисты будут просить перевозчиков предоставить некоторые льготы.

«Мы сейчас планируем вынести на рассмотрение перевозчиков, чтобы предоставили льготы для отдельных категорий, может бесплатный проезд. У нас есть пенсионеры, многодетные семьи, афганцы, участники декабрьских событий. Пока только льготный проезд для школьников и студентов. Мы сейчас вынесем на рассмотрение в Ассоциацию перевозчиков, там дальше уже будут рассматривать и решать. Но надо понимать, что они могут потребовать компенсацию, сможет ли городской бюджет это потянуть?«,- говорит специалист.

К слову, о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Шымкента заговорили еще в ноябре 2023-го. В прошлом году также проезд подорожал в южной столице, а с нового года в Уральске и Павлодаре. Там кстати также действует дифференцированный тариф: 100 тенге — безналичный расчет и 200 тенге за наличный. Всего в Шымкенте курсируют 77 городских маршрутов. Их обслуживают 11 перевозчиков.