Арест и 7 лет без прав: пьяных водителей наказали в Шымкенте

В южном мегаполисе 4 водителей наказали в виде ареста на 15 суток и лишения прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде, передает OTYRAR.

В ходе несения службы по обеспечению безопасности на автодорогах города сотрудники Полка патрульной полиции ДП Шымкента остановили автомашину «Audi 100» без зеркал заднего вида. При составлении адм протокола полицейские заметили у водителя признаки опьянения, в связи с чем попросили его пройти медицинское освидетельствование.

В результате установлено, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к ответственности по статьям 590 «Нарушение правил эксплуатации ТС» и 608 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Анлогичный случай произошел по проспекту Республики. Патрульные полицейские потребовали остановиться авто марки «Mitsubishi Montero», у которого отсутствовало освещение государственного номерного знака. Однако, водитель проигнорировал требование полиции и продолжил движение. Нарушителя удалось остановить по улице Гагарина. По результатам освидетельствования в наркологическом диспансере водитель был пьян.

Неповиновение законному требованию полицейских оказал и водитель «Daewoo Matiz», двигавшегося по улице Жибек Жолы в вечернее время. Стражи порядка заметили запах алкоголя в салоне авто. Молодой мужчина также оказался нетрезвым.

Подозрение у инспекторов при патрулировании улицы Байдибек би вызвала машина «Mercedes-Benz», двигавшаяся, прижавшись к обочине и с слишком пониженной скоростью. Медицинское освидетельствование показал среднюю степень опьянения водителя.

В соответствии с законодательством, все четверо правонарушителей взяты под административный арест на 15 суток и лишены права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В этой связи, Департамент полиции Шымкента призывает водителей помнить о том, что нарушение правил дорожного движения может привести к неизбежным трагическим последствиям и напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.