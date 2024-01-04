Ректор ЮКУ имени Мухтара Ауезова покидает свою должность

Данную информацию нашему изданию подтвердил первый проректор университета Кайрат Енбекшиулы, передает OTYRAR.

По его словам, 3 января истек срок договора, по которому Дария Кожамжарова исполняла обязанности ректора ЮКУ имени М.Ауезова.

Сейчас первый проректор ВУЗа Кайрат Енбекшиулы стал временно исполняющим обязанности ректора до проведения конкурса, на котором выберут нового ректора одного из крупнейших ВУЗов Казахстана.

Напомним, на посту ректора Дария Кожамжарова находилась с 2018 года.