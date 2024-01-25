Сбил большегруз: врачи рассказали о состоянии пострадавшей в страшной аварии

Три месяца назад 64-летнюю Батпу Кошкимбаеву сбил грузовик, возле железнодорожного вокзала Шымкента.

Кости левой ноги и руки были сломаны, а органы брюшной полости — раздроблены. За жизнь пострадавшей всё это время боролись высококвалифицированные специалисты центра гипербарической оксигенации. Женщина перенесла шесть операций.

«Я ехала на мотоцикле и вдруг произошла авария. Я оказалась под колесами огромного грузовика. От левой ноги остались только кости. Мне провели три операции по замене кожи Слава Всевышнему осталась живой», — говорит Батпа Кошкимбаева, пострадавшая.

Женщине провели три операции по замене кожи, что позволило вновь почувствовать подвижность рук и ног. Улучшилось и общее состояние.

Мухит Досыбаев, заведующий отделением центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева:

«Причина трехэтапной операции в том, что на одной ноге кожа отсутствует. Поэтому одной операцией дело не закончилось. Хирургическое вмешательство было выполнено на правой ноге и икроножной мышце, а также в области плеч».

По словам специалистов состояние женщины стабильное, через неделю ее планируют выписать. Впереди ее ждет длительный процесс реабилитации.