Шымкентские пенсионеры поделились наболевшим с акимом города.

Градоначальнику рассказали о проблемах города. Так в мегаполисе есть вопросы к качеству строительства дорог и зданий, а еще несколько учреждений до сих пор относятся к Туркестанской области. Пожилые люди просят взять их на баланс города.

Задать свои вопросы напрямую акиму, шымкентские пенсионеры хотели давно. Говорят, в городе есть нерешенные вопросы, связанные с затяжным строительством дорог и зданий. Не так много в мегаполисе парков и скверов, где за разговорами и прогулками могут проводить время пожилые люди. С пользой провести досуг, при чем не только те кому за 60, можно и в областной библиотеке. Однако в совете ветеранов переживают, что Шымкент может лишиться этого читального зала, если библиотеку не переведут на баланс города.

«Нужно чтобы эта библиотека с многотысячным фондом книг осталась в Шымкенте. Потому что туда обращаются многие, не только школьники города, но и ближайших населенных пунктов», — говорит Бекет Тургараев, участник совета ветеранов.

Градоначальник заверил, библиотеку оставят в Шымкенте, договорённость с областью есть. И это не единственный объект.

«Мы взяли библиотеку на наш баланс и изменим название. Также у нас осталась филармония. Мы создаем коммунальное государственное учреждение», — говорит Габит Сызбыкбеков, аким г. Шымкента.

В Шымкенте живут около 90 тысяч пенсионеров. Многие из них проводят досуг в центрах активного долголетия. С начала года центр посещают 690 пожилых людей. Аким мегаполиса ознакомился с условиями, созданными для пенсионеров. С учетом предложений и обращений ветеранов, Габит Сыздыкбеков призвал старшее поколение к дальнейшей совместной работе в развитии города.