Тройное счастье: в Толебийском районе мать родила тройню

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Тина Кудайберген
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Алинур, Айсана и Айлана появились на свет в Толебийском районе, передает OTYRAR.

40-летняя жительница Коксаекского сельского округа Гаухар Бегалиева родила малышей весом 1875, 1735 и 2040 грамм. Глава района подарил малышам коляску и необходимые гигиенические принадлежности.

Тройни, родившиеся преждевременно, были выписаны из роддома после набора веса и улучшения состояния здоровья.

Таким образом, семья, которая раньше воспитывала сына и дочь, вступила в ряды многодетной семьи. 

Мать работает медсестрой в районной поликлинике, отец-санитаром в Коксаекском центре оказания специальных социальных услуг.

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