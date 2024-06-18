Приговор отцу-истязателю вынесли в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор приемному отцу, который издевался над детьми.

Его отправили на принудительное лечение. После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз шизофрения.

Напомним, в Шымкенте шестерых приемных детей не кормили, содержали во времянке, заставляли работать, всячески издевались над ними.

Приемный отец, утверждавший, что он целитель, взял их из детских домов Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двое детей были усыновлены, остальные находились под опекой.