Двое мужчин изнасиловали женщину в Сарыагашском районе

Зверское преступление произошло в Сарыагашском районе.

Двое мужчин изнасиловали женщину на пустыре. Шокирует здесь всё — от угроз разделаться с ней при помощи пилы, до того, что один из истязателей оказался мужем жертвы насилия. Как рассказали в суде, всё происходило в пьяном угаре. Супруг распивал спиртное с другом и в какой-то момент приревновал жену к рабочему, который устанавливал в доме печное отопление. Ему показалось, что тот прикоснулся к жене.

Работника избили, но на этом изверги не успокоились. Они решили учинить расправу над женщиной. Муж и его друг отвезли несчастную на пустырь. Угрожая пилой и тем, что ее «похоронят в могиле отца, а если не будет места, то и снаружи», изверги, вдвоем, несколько часов насиловали женщину.

Совершив преступление, истязатели вернулись домой, а жертва чудовищного насилия, пережившая шок, унижения и издевательства, обратилась в полицию. Женщина не только нашла в себе силы жить дальше, но и добилась в суде справедливого наказания для преступников. Насильники пытались оправдать зверства, сообщив, что были настолько пьяны, что не понимали, что делают.

«В суде подсудимые признали вину частично, ссылаясь на то, что не понимали, что делают. Оправдывались тем, что были сильно пьяны. Женщина обвиняемых не простила. Супруг, как главный насильник, получил 10 лет колонии. Его соучастник проведет за решеткой 9 лет и 6 месяцев», — рассказал Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области .