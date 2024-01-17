Ужин обернулся для капитана полиции лишением звания и штрафом

Обещая покровительство за ужин, лишилась звания и работы. Необычный судебный процесс завершился в Шымкенте, передает OTYRAR.

Перед судом предстала 33-летняя сотрудница службы пробации Енбекшинского района. По материалам дела, старший инспектор за взятку в качестве ужина готова была закрыть глаза на действия условно-осужденного, который находился на пробационном контроле. Обвиняемую признали виновной по статье получение взятки и приговорили к штрафу в размере 300 тысяч тенге с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«При вынесении приговора суд учел о том, что она ранее не была судима, то что у нее на иждивении имеется ребенок, она также признала вину в полном объеме и то, что она находится в положении, она беременна на второго ребенка. Суд назначил ей штраф и лишила звания капитана полиции»

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Здесь детали раскрыть я не могу, но везде в каждом государственном учреждении имеются же видеокамеры. Там все фиксируется, кто приходит, кто уходит. В здании ведь не только одна видеокамера, там и разговоры слышны. -А сколько раз он приносил ей еду? -Один раз. -Один раз на 12 тысяч тенге? — Да»

Как выяснилось, экс-сотрудница воспитывает несовершеннолетнего ребенка и сейчас находится в положении. Возможно беременностью, можно объяснить тягу бывшего капитана полиции к фастфуду. Вместо взятки она заказала чизбургер с картофелем по деревенски и пиццу. Ужин условно-осужденному обошелся примерно в 13 тысяч тенге. Как вскрылось «продуктовое преступление», в суде решили оставить в секрете.