ДТП в Шымкенте: от сильного удара перевернулась одна из машин

Авария произошла около 00:30 часов, 23 февраля.

На перекрестке улиц Мадели кожа и Ташенова столкнулись Audi в кузове седан и автомобиль Audi с кузовом типа универсал, который от сильного удара перевернулся и «протаранил» газовый щит.

На несколько часов абонентов пришлось отключить от газоснабжения во избежание утечки.

По данным корреспондента программы «Экстренный вызов», водитель и два пассажира перевернувшейся машины получили различные травмы и нуждались в помощи медиков.

Очевидцы ДТП рассказали свою версию произошедшего. Говорят, что водитель универсала ехал по улице Мадели кожа по второстепенной дороге и не пропустил седан, водитель которого двигался по улице Мадели кожа в сторону Адырбекова.

Так ли это предстоит выяснить полицейским. «По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции Шымкента проводится проверка», — отметили правоохранители.