Казахстанцы отреагировали на новость о повышении тарифов на платные дороги

Чем ниже класс, тем выше тариф. Поднять цену на проезд по платным дорогам, но не для всех, а на иностранные авто низкого класса предложил депутат мажилиса Болатбек Алиев.

По словам мажилисмена, платные трассы зачастую используют иностранные машины, которые транзитом везут грузы через нашу республику. Правда они нередко передвигаются на автомобилях с низким классом. Они дымят и оставляют масляные и солярочные следы, которые разъедают асфальт. Тогда как самим казахстанцам покупать автомобили ниже класса ЕВРО-4 запрещено.

«Чем грязнее машина, тем должны быть к ней более особые требования, заключается в повышенных платах. ЕВРО-4,5-6 казахстанцам можно покупать, а ниже нельзя, но мы даем всем странам, которые проезжают через нас, любой транспорт завозить и с них плату брать, как и у казахстанцев, эксплуатирующих ЕВРО-4. Это я считаю неправильным», — говорит Болатбек Алиев.

По словам общественников, поднятие тарифов на платные дороги обоснованно, но нерешенным остается вопрос прозрачности расходования этих средств.

«Что делается на эти средства и делается ли это правильно, остается загадкой. Мы не видим прозрачность расходования средств. Например, они бы отчитывались, было заработано 40 миллиардов, куплено 200 тысяч тонн соли, закуплены навороченные тракторы, которые могут почистить любой сугроб. Это было бы правильно, а то сбор денег идет, а как они расходуются непонятно«, — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации безопасности дорожного движения.

Вопросы вызывает также качество дорог и придорожной инфраструктуры. Водители говорят, до сих пор непонятно, чем платные трассы отличаются от бесплатных.

В прошлом году за платные трассы водители заплатили больше 30 миллиардов тенге. На их обслуживание потратили в два раза больше. Тарифы на платные дороги в стране планируют повысить. Правда, насколько неизвестно, этот вопрос сейчас прорабатывают в министерстве транспорта.