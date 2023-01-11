Трассы открыты: Первозчики продолжают курсировать по всем направлениям

По словам руководства шымкентского автовокзала «Самал», в связи с резким похолоданием количество пассажиров сократилось.

Несмотря на морозы, городские, межрайонные сообщения выезжают по расписанию в Астану, Байқоныр, Тараз и даже Бишкек. Дороги по этим нпарвлениям пока открыты.

Жителей Созакского района предупреждения о сильных морозах не останавливают.

Жительница Созакского района Катира Бейсенбаева приехала в Шымкент на обследование на междугороднем автобусе, сегодня на нём же отправляется уезжает домой — в Шолаккорган. Движение в этом направлении открыто. Переждать непогоду водители смогут в обогревательных пунктах.

Катира Бейсенбаева, жительница Созакского района:

«Вечером выпал снег. Обильно причем. Дороги открыты от нас до Байдибекского района, дороги посыпают песком. Наш водитель ехал медленно. В непогоду естественно мы бы не выехали. Да и водители не рискнули. Всякое бывало. И застревали на дорогах, спасибо Чс-ники помогали».

На автовокзале Шымкента пассажиров не много. Междугородние автобусы и старексы также можно пересчитать по пальцам.

На этот автобус, курсирующий по маршруту Шымкент-Алматы, пока купили билеты десять человек. А автобус в Байконур отправится, если будут пассажиры. Водитель Толеген Толымбеков за рулём больше 15 лет. Говорит: к дальним поездкам готов.

Толеген Толымбеков, водитель автобуса:

«Через пару часов выезжаем в Астану. По пути есть пункты обогрева, слава Аллаху, мы получили все необходимое, запаслись шинами, есть все запасные часи и инструменты на всякий случай. Мороз в Шымкенте не такой как в Астане. Я уже 16 лет работаю»

С этого автовокзала, раз в неделю, можно уехать в Бишкек, но желающих отправиться в Кыргызстан пока нет.В направлении Алматы, Тараза, Созака, Таукента, Туркестана, Кентау, Жетысая и Шардары, автобусы и старексы выезжают по утвержденному графику.

Аскар Шалабаев, исполнительный директор автовокзала в г. Шымкенте:

«Зимними шинами снабдили водителей , соляркой также заправили в достаточном количестве. Перед выездом, мы проверяем все автобусы и старексы, газели. В прошлый раз, дороги были закрыты. Сейчас во всех направлениях трассы открыты. Перед составлением расписания и графиков, мы созваниваемся с соотвествующими службами. Также мы получаем сообщения из управления города, области по открытым дорогам, получаем разрешение на выезд».

Ситуация на междугородних и районных сообщениях на контроле управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог. Цены на проезд по междугородним маршрутам в зимний период остались прежними.