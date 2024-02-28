Как выбрать качественное мясо рассказали санэпидемиологи

Мясо является одним из основных продуктов питания населения.

Он содержит много минералов, витаминов, аминокислот и белков. В частности, в мясе содержится много железа, фосфора, витаминов А, В1, В6, В12.

Вместе с тем, мясо может стать фактором передачи зоонозов, инфекционных заболеваний, ряда гельминтозов, возбудители которых в естественных условиях передаются людям. Поэтому, в целях собственной безопасности, не рекомендуется покупать мясо и мясную продукцию в неустановленных местах.

Безопасность мяса, мясопродуктов нормируется в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно требованиям технического регламента на внешней упаковке должны быть указаны наименование мясной продукции, состав, масса нетто, дата приготовления и дата упаковки, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение производителя, показатели пищевой ценности продукции.

Вся реализуемая мясная продукция должна иметь сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность (накладная, декларация соответствия, ветеринарный сертификат или ветеринарный паспорт).

Перед покупкой мясной продукции убедитесь, что она прошла ветеринарно-санитарный контроль, соответствующий требованиям безопасности.

При необходимости вы всегда можете запросить у продавца все необходимые документы на приобретаемую продукцию.

Кроме того, обратите внимание на органолептические показатели мяса:

• цвет – розовый, жир белого или желтого цвета;

• вкус и аромат – запах специфический, без постороннего запаха;

• консистенция – эластичная.

Служба санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент рекомендует жителям отказаться от приобретения мясо и мясопродукты с признаками порчи, гниения, загрязнения, а также не покупать продукты, срок годности которых не указаны в маркировке или просроченные.

А. Тулебаев — руководитель ДСЭК г. Шымкент