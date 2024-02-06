Кому положено бесплатное лечение зубов в Шымкенте

С томатологическ ую помощь Райхан Турсынбаева получает бесплатно — пенсионерка входит в льготную категорию граждан. В рамках ОСМС бесплатное лечение получают и 11 внуков женщины.

«В эту стоматологическую клинику я прихожу не первый раз, лечу зубы. Я на пенсии и мать-героиня, поэтому всю стоматологическую помощь получаю бесплатно, отношение врачей и лечение хорошее. Теперь здесь лечат зубы и мои несовершеннолетние внуки», — говорит женщина.

В Шымкенте от уплаты взносов на обязательное социальное медицинское страхование освобождено более 700 тысяч человек. Бесплатную стоматологическую помощь оказывают детям до 18 лет и беременным женщинам. Экстренную помощь при острой зубной боли, в рамках ОСМС, смогут получить только отдельные социально уязвимые категории населения. Клинику пациент может выбрать самостоятельно, без направления, говорится на сайте fms.kz.

«Бесплатная стоматологическая помощь по ОСМС доступна для определенных категорий населения. В частности, плановую стоматологическую помощь могут получить дети и беременные женщины.

Экстренная стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет, беременным женщинам, Ветеранам Великой отечественной войны; инвалидам 1-й, 2-й и 3-ей групп, многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи и пенсионерам по возрасту, больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также неработающим людям, осуществляющими уход за ребенком-инвалидом или за инвалидам первой группы с детства», — говорит Ахмет Беден, руководитель отдела филиала АО «Фонд социального медицинского страхования» по г. Шымкенту.

В Шымкенте в настоящее время по ОСМС оказывают услуги около 80 стоматологических учреждений. Со списком поставщиков можно ознакомиться на сайте фонда fms.kz. Если пациент столкнулся с отказом в предоставлении медицинской помощи или ее оказали ненадлежащим образом, то можно обратиться в фонд социального медицинского страхования либо позвонить на единый контакт-центр 1414.