Найдено тело пропавшего человека в Туркестане

Туркестанской области найдено тело одного из двух пропавших людей.

7 февраля два человека 1975 и 1989 г.р. вышли из села Керейт Тулькибасского района на поиски скота и заблудились из-за непогоды.

«В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области, МИО и местных жителей в составе 48 человек, 4 единиц техники, 2 дронов»,-сообщают в ДЧС.

Поисковые работы осложнялись ухудшением погодных условий. Поисковой группой один из граждан 1989 года рождения был найден живым в селе Шынбулак. К сожалению, гражданин 1975 года рождения найден без признаков жизни.