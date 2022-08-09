Лекарства могут подорожать в казахстанских аптеках

Об этом рассказали на брифинге в министерстве здравоохранения страны.

Минздрав установил предельные розничные цены на лекарства, типа фуратонина, андипала, деолозина, ибуфена, некоторые из них пропали с прилавков аптек – закупать их стало просто невыгодно. Эти лекарства стоят от 50 до тысячи тенге. Поэтому теперь в приказ ведомства внесут изменения.

«Есть специальный сайт i-teka, например, по диазолину. Мы буквально недавно тоже смотрели, в наличии он имеется в различных дозировках. Но я хотел бы сказать, что цены у нас для опта и розницы пересматриваются два раза в год. В настоящий период эта работа уже завершена, приказ проходит согласование в антимонопольном ведомстве, НПП “Атамекен” и с бизнес-структурами», — говорит Бауыржан Байсеркин, председатель Комитета медфармконтроля .

Именно поэтому цены на лекарства могут подскочить. В ближайшее время приказ утвердят в Министерстве юстиции, потом он вступит в силу. Говорили и об украинских препаратах. 80% из них найдена замена. Из-за напряженной геополитической ситуации «СК-Фармация» была вынуждена расторгнуть все контракты с украинскими компаниями. Однако это не повлияло на поставку лекарств в нашу страну.

«Изначально, когда произошли события, в соответствии с форс-мажором мы произвели расторжение и осуществили закуп где-то 19 позиций. Заменили их индийскими, китайскими, египетскими, европейскими частично. Примерно на 80% заменили. И по шести прорабатываем закупки», — говорит Ерхат Искалиев, председатель правления ТОО «СК-Фармация» .

В «СК-Фармации» разъяснили: ситуация на Украине серьезно сказывается на логистике. Для доставки медикаментов теперь разрабатывают альтернативные маршруты. На это уходит больше времени, соответственно, возрастает и стоимость. А в департаменте лекарственной политики рассказали о планах закупать лекарство «Спинраза» для лечения спинально-мышечной атрофии у детей за счет бюджета.

«В Казахстане лекарственное обеспечение пациентов идет по утвержденному нами перечню. То есть определяется перечень заболеваний и лекарств, которыми мы обеспечиваем в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. На сегодня препарат «Nusinersen» в данный перечень не входит. С прошлого года по данному препарату работа проводилась для того, чтобы включить его в данный перечень. Он проходит ряд процедур и экспертиз, оценивается его обоснованность и в целом влияние. На сегодня эти процедуры завершены, в ближайшее время выйдет приказ с изменениями в перечень, и мы в него включаем этот препарат «Nusinersen» для детей с СМА», — говорит Бауржан Джусипов, директор департамента лекарственной политики МЗ РК.

Препаратом планируется обеспечить 350 детей. Лекарство с гарантированным качеством и безопасностью будет сразу закуплено на все количество детей, которые в нем нуждаются.