О чем говорил Глава государства в Астане

Сегодня в Астане на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты социально-экономического развития страны.

Президент поручил принять конкретные меры по сдерживанию инфляции, усилить защиту прав граждан, пересмотреть подходы к поддержке малого и среднего бизнеса и отказаться от формального подхода при принятии решений.

Президент поручил выработать конкретные меры по сдерживанию инфляции. По итогам января она составила 12,2%. Глава государства подчеркнул: причины роста цен известны, а значит проблему можно и нужно решать. Казахстанцы должны почувствовать эти решения на своем кошельке.

«Нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Ставлю задачу перед правительством и Национальным банком совместно разработать пошаговый алгоритм действий. В этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Глава государства предупредил: попытки затянуть решение проблемы бесконечными обсуждениями и формальными дорожными картами будут расцениваться как уход от ответственности. В таком случае последуют жёсткие меры. Ещё одной ключевой темой стало обсуждение проекта новой конституции, главная цель которой, уверен президент, усиление защиты прав и свобод граждан.

«В частности, в действующей Конституции есть положение, гласящее: «Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда». Полагаю, есть смысл добавить, что и «выселение из жилища» иначе как по решению суда тоже должно быть недопустимым. На мой взгляд, это важная социальная норма, которая в полной мере соответствует духу новой Конституции. Прошу членов Конституционной комиссии рассмотреть это предложение», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Глава государства также потребовал прекратить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что цифровые технологии и искусственный интеллект открывают новые возможности для развития предпринимательства, однако действующие подходы уже не соответствуют современным реалиям и требуют пересмотра.

«В деле развития предпринимательства правительство должно уделять особое внимание качеству. Государственную поддержку следует дифференцировать по уровню технологичности и категориям бизнеса. Поддержка малого бизнеса должна быть адресной, эффективной, стимулировать переход от «режима выживания» к устойчивому росту», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

В завершение президент призвал действовать на опережение. Глава государства уверен, перед страной стоят масштабные задачи, и времени на раскачку больше нет. По его словам, необходимы смелые решения и оперативные действия.

«Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рассматриваемые сегодня вопросы уже поднимались ранее, в частности, в Послании и на Национальном курултае. Мы прекрасно понимаем, что не cтоит рассчитывать на то, что члены Правительства или «эксперты» предложат способы быстро решить стоящие перед экономикой проблемы», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Казахстан должен быть конкурентоспособным государством, уверен глава государства. Среди ключевых приоритетов, рост доходов населения и повышение качества жизни.