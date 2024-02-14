Ребенка с дополнительными потребностями отказывались принимать детский сад

Руководство детского сада в Туркестанской области отказывалось принимать в учреждение ребенка с особыми потребностями.

К представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области обратилась мать ребенка, имеющего диагноз «синдромом Дауна». По словам женщины, ее сына не принимают в инклюзивную группу детского сада в Отырарском районе Туркестанской области.

Руководство дошкольного учреждения отказывает ей, ссылаясь на то, что инклюзивная группа предназначена для детей с задержкой психического развития. По этому факту представителем омбудсмена была направлена рекомендация в прокуратуру Отырарского района.



В результате совместных действий прокуратуры и представителя УПЧ по Туркестанской области, ребенок был принят в детский сад.