Ребенка с дополнительными потребностями отказывались принимать детский сад

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Тина Кудайберген
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Руководство детского сада в Туркестанской области отказывалось принимать в учреждение ребенка с особыми потребностями.

К представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области обратилась мать ребенка, имеющего диагноз «синдромом Дауна».  По словам женщины, ее сына не принимают в инклюзивную группу детского сада в Отырарском районе Туркестанской области. 

Руководство дошкольного учреждения отказывает ей, ссылаясь на то, что инклюзивная группа предназначена для детей с задержкой психического развития.  По этому факту представителем омбудсмена была направлена рекомендация в прокуратуру Отырарского района.

В результате совместных действий прокуратуры и представителя УПЧ по Туркестанской области, ребенок был принят в детский сад. 

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