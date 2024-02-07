Тела двух малолетних детей обнаружены в съемной квартире в Туркестане

7 февраля на одной из съёмных квартир города Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей, передает OTYRAR.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.

“Расследование дело находится под моим личным контролем. Просим жителей не распространять недостоверную информацию. Предупреждаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность и призываем граждан доверять сведениям из официальных источников”,- сообщил Мурат Кабденов, начальник ДП Туркестанского области.