Семь преступлений за неделю раскрыто с помощью камер в Шымкенте

В городском департаменте полиции рассказали о том, какие преступления удалось раскрыть с помощью камер видеонаблюдения, передает OTYRAR.

В период с 15 по 21 августа 2022 года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 7523 звонков различного характера. Из них 3233 зарегистрированы, в настоящее время проводятся следственные действия.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 7 преступлений. Из них: кражи — 2, грабежи — 2, хулиганство — 1, другие преступления — 2.

Видеонаблюдение оказывает большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по правилам нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 924 факта, составлены административные протоколы.

Из них: выброс мусора в общественных местах – 97 фактов, распитие алькогольных напитков в общественных местах и нахождение в нетрезвом состоянии- 31, попрошайничество — 20, нарушение ПДД — 685 фактов и другие.