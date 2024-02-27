Задушил шнурком от кроссовок: убийце вынесли приговор

В Шымкенте завершился резонансный судебный процесс.

Приговор на этот раз вынесли убийце 28-летней девушки. Бездыханное тело гражданки Узбекистана обнаружили на одной из съемных квартир. Преступление, как оказалось, совершил 29-летний житель Жетысайского района.

По материалам дела, между девушкой и подсудимым возник конфликт из-за сотового телефона, мужчина заподозрил в краже свою спутницу. После словесной перепалки, началась драка. Силы были не равны. Мужчина схватил шнурку от кроссовок и задушил несчастную. После жестокого преступления, он подался в бега. Полицейские нашли подозреваемого по месту жительства. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление.

Убийство девушки шокировало казахстанцев в июле прошлого года. Как выяснилось, из Узбекистана она приехала в Шымкент, пытаясь заработать. Во время судебных разбирательствах родных погибшей не было, найти их не удалось. А родственники подсудимого просили о смягчении приговора, мол, он женат, есть ребенок.

Сырым Джаксылыков, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Вина осужденного доказана протоколом осмотра места происшествия, протоколом изъятия сотового телефона. На месте совершения преступления был изъят сотовый телефон самого подсудимого. Вина доказывается также свидетельскими показаниями. Свидетелем таксистом, который подобрал его с улицы с этим домом. Далее вина его доказывается проведенными экспертными исследованиями и другими доказательствами».

Приговор осужденный пытался обжаловать, но в апелляционной коллегии были неприклонны. Вердикт суда оставили в силе. За убийство он проведёт в колонии 10 лет.

В Шымкенте стали чаще совершать умышленные убийства. По данным суда, количество преступлений в городе увеличилось. В прошлом году было вынесено 27 приговоров по особо тяжким преступлениям. В большинстве случаев беззакония совершались на бытовой почве и в алкогольном опьянении.