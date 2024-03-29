29-летняя девушка умерла после падения в дренажный колодец

Спасатели вызволили девушку из дренажного колодца, но она скончалась, передает OTYRAR.

Когда специалисты подняли девушку, она была еще жива. Но уже через несколько минут скончалась.

Спасатели качали внутрь кислород. Пострадавшую передали медикам, они констатировали смерть.

Полиция сейчас выясняет, девушка сама упала в колодец или ее кто-то столкнул.

Напомним, вчера 9:18 утра в ДЧС поступило сообщение о том, что девушка 1994 года рождения упала в дренажный колодец. 31 человек и 5 единиц техники участвовали в её спасении.