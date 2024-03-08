8 тысяч деревьев погибло в дендропарке Шымкента

В дендрологическом парке Шымкента, который три года выживал без поливной воды, погибло около восьми тысяч деревьев.

Проблема возникла из-за того, что при строительстве развязки на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Аргынбекова обрезали трубы. Вопрос нехватки поливной воды обсуждали на общественном совете.

Вопрос нехватки поливной воды в шымкентском денпропарке подняли участники общественного совета. По словам Мырзахмета Сынабаева, главный городской сад уже три года страдает от нехватки живительной влаги.

«Дендропарк Шымкента уже три года без воды. Если в этом году там снова не будет полива, вероятно, деревья высохнут. Лето у нас жаркое. Нужно решить этот вопрос»,-говорит Мырзахмет Сынабаев, член общественного совета г. Шымкента.

По словам директора дендрологического парка, Гульнары Сапарымбет, главный канал, откуда поступает вода, несколько лет не видел ремонта. Кроме того, во время строительства дороги Бадибек-би и Аргынбекова, были отрезаны трубы. В этом году вопрос должен решиться.

«Канал БМК уже несколько лет не ремонтировали, но сейчас его привели в порядок. В этом году мы получаем воду в нужном объеме, проблем не должно быть», — говорит Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка им. А. Аскарова.

От отсутствия поливной воды пострадали деревья. Дендропарк обследовала комиссия. Они обнаружили около 8 тысяч высохших зеленых насаждений.

«Действительно много засохло, не будем это скрывать. К нам пришла спецкомиссия, провели экспертизу. Я еще когда заступила в должность, в декабре 2022 года, составила акт, что 8 тысяч деревьев гибнут. Сейчас мы убираем до 40-ка процентов высохших насаждений», — говорит Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка им. А. Аскарова.

Сейчас готовится документ, в рамках которого в дендрологическом парке Шымкента планируют провести поливную систему, которая охватит весь парк, а также увеличить генофонд редких деревьев.