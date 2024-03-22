Аким, концерт и обнимашки: vibe шымкентского Наурыза

С праздником, Казахстанцы!

Празднование Наурыза в Шымкенте всегда проходит по-своему. Тут аура другая, атмосфера и настроение.

ОБНОВЛЕНИЕ

Почему-то, всегда на это праздник погода капризничает, но это не пугает шымкентцев. С раннего утра 22 марта все идут отмечать этот праздник. В этом году Наурызнама (программа празднования Наурыза) была разнообразной. С 14 марта начали отмечать весенний праздник и что характерно, никто не устал.

«Этот праздник окрыляет, обновляет и дает надежду на то, что все будет еще лучше. Посмотрите на людей-все улыбаются, счастливы, веселятся. Обновились? Да! Пусть будут тои, даже в непогоду это не портит настроя. С праздником, мои родные, мои казахстанцы!», — говорит Нурсауле Тумар жительница г. Шымкента.

АКИМ ШЫМКЕНТА НАРАСХВАТ

Концертная программа была подготовлена на самом деле с душой, говорят горожане. На главной площади пели, танцевали и показывали народу все то, что должны помнить, знать и передавать из поколения в поколение. Почетные гости, жители и туристы, практически все были в восторге.

Аким Шымкента тоже не остался в стороне. После завершения концертной программы, люди толпой перекрыли дорогу Габиту Сыздыкбекову, создав очередь желающих сделать с ним фото. Как оказалось, не только фото. Некоторые просили пожелать детишкам счастья и провести обряд тусау кесер. Нужно отдать должное, что помощники акима и были предельно культурны, не толкались и не вытягивали своего шефа.

«Спасибо всем, пусть будет радость, пусть будет все хорошо! Спасибо! С праздником»,- сказал аким.

ЮРТЫ ДЛЯ ВАС

Примечательно то, что в этом году Наурыз совпал со Священным Месяцем Рамаддан. Понятно, что не все будут кушать и пить, и чтобы не искушать людей, во многих юртах решили дастарханы не накрывать, взамен гостям решили дарить разные национальные подарки.

«Сейчас пост идет, и накрыв дастархан, тоже будет неудобно. У кого-то пост, а тут все едят. Организаторы хорошо сделали, что кафешке переносные отдельно поставили. Хорошо праздник проходит. Удачи всем», — говорит Кабыл Хасанов.

ПРАЗДНИК ДУШИ

Для жителей и гостей приготовили яркую концертную программу. Для детей отдельные зоны, для желающих посмотреть шоу-программу другая часть.

Для тех, кто пришел погулять и повеселиться подготовили специальные площадки. Каждый мог попробовать себя в асык ату, в перетягивании канатов, сыграть в лянгу и многое другое. Праздник души прошел удачно.