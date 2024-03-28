Делегация от Шымкента отправилась в Пекин на форум

Попробовать Шымкент на вкус предложили всем гостям Форума, который в эти дни проходит в Пекине.

Что обещали делегаты из Шымкента для потенциальных инвесторов из Китая и почему стоит хотя бы раз в жизни посетить город, в котором 300 солнечных дней в году.

Сегодня, 28 марта, в Китае торжественно открылся год туризма Казахстана. О туристском и инвестиционном потенциале самого солнечного города Казахстана рассказали участникам Форума делегаты от Шымкента.

Презентуя возможности третьего мегаполиса, замакима Шымкента Куаныш Асылов, передал привет от самого южного города страны и отметил — Шымкент заключены братские отношения с городами Сиань и Баиинь Китайской Народной Республики. Эти связи, в свою очередь, позволяют широко обмениваться опытом в различных областях.

«Через территорию Казахстана проходит 2,787 км общей протяженности Великого Шелкового пути (8,455 км). Благодаря удобному географическому положению Шымкент доступен на соседних рынках. В топ-20 дестинации министерства туризма и спорта Республики Казахстан по развитию туризма город Шымкент получил название гастрономического центра Казахстана. В этой связи хочу отметить, что в городе особое внимание уделяется развитию гастрономического направления. Ведь шымкентская кухня существенно отличается от национальных, региональных и других меню всего Казахстана. Кроме того, созданы комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Приглашаем всех желающих стать гостями в городе Шымкент в туристических, деловых целях», — говорит Куаныш Асылов, замакима Шымкента.

Форум продлится три дня. В рамках мероприятия все желающие смогут ознакомится с национальными играми, культурой и традициями казахского народа. А завершится Форум фестивалем «Наурыз фест», где гостям предложат Наурыз-коже и национальные блюда.