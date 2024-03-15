Герб Казахстана может поменяться

Новый герб может появиться у Казахстана, об этом на своем выступлении на Национальном курултае заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента нынешний герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

«В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана», — заявил Токаев.