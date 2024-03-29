Хирург-онколог из Москвы применяет новые технологии проктологических болезней 

Новые технологии и современные методы лечения — главные критерии для клиники флебологии и лазерной медицины в Шымкенте .

На регулярной основе сюда приезжают высококвалифицированные специалисты разных специализаций. На этот раз прием ведет врач-колопроктолог, онколог из Москвы Денис Давидович. По словам главного врача клиники, специалист отметил высокий уровень и опыт местных специалистов.

Рустам Келимбетов, сосудистый хирург, главный врач клиники флебологии и лазерной медицины:

«Мы пригласили топового специалиста в области колопроктологии, онкологии , руководителя центра колопроктологии на базе федерального научного медицинского центра г.Москвы Давидовича Дениса Леонидовича и у нас он проводит бесплатные консультации и у вас есть возможность на протяжении 3-х дней получить бесплатную консультацию и в дальнейшем с подбором лечения.Денис Леонидович отметил высокий профессионализм наших специалистов и оснащение нашей клиники».

Геморрой — распространенное и очень болезненное заболевание, которое за короткий период быстро переходит в хроническую форму – с рецидивами и периодами обострения. Кроме того под видом деликатной проблемы могут скрываться более серьезные заболевания, как например онкологический процесс. И чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов на улучшения качества жизни.

Денис Давидович хирург-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук (г. Москва)

«Я впервые нахожусь в Казахстане приехал по приглашению руководства клиники и мне очень нравится этот стационар здесь имеется замечательный прибор- это Biolitec Leonardo — это лучший лазер, который только может быть сейчас и сегодня мы внедряем современные технологии в лечении геморроя.Я очень, что в Шымкенте после моего визита остается команда обученных профессионалов, которые смогут решить самые сложные вопросы колопроктологии и обеспечить нашим пациентам высокий уровень жизни и быстрые сроки реабилитации и максимально быстрое возвращение к труду».

В клинике флебологии и лазерной медицины уже несколько лет применяются современные, малотравматичные методы лечения геморроя, есть все необходимые условия и оборудование для проведения хирургического лечения, а приезд ведущего проктолога из России позволит местным хирургам проводить операции на более высоком уровне.

Ольга Головлева, хирург-проктолог клиники флебологии и лазерной медицины:

«Сегодня мы работали с Денисом Леонидовичем принимали около 25 пациентов , очень интересный был прием.Технику общения мы новую узнали, он нам рассказал и показал многие новые методики лечения, некоторые методики мы уже используем у нас в клинике.В нашей клинике мы ведем как консультативный прием по ОСМС , так и на платной основе.Выбор пациента всегда при нем, он может выбрать любого врача ко мне чаще приходят женщины».

В целях усиления профилактики онкологических заболеваний в Шымкенте, колопроктолог из Москвы принял участие в семинаре и мастер-классе. Денис ДавидОвич поделился с местными коллегами своими знаниями в области современной онко-колопроктологии, а также рассказал об особенностях психологии общения врача и пациента.

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