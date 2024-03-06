Искусственный интеллект помогает шымкентским школьникам выбрать профессию

Искусственный интеллект помогает шымкентским школьникам в выборе профессии.

С помощью нейротехнологий можно определить какие таланты и способности есть у ребенка. Устройство может помочь определить подходящую для школьника профессию.

«Мы подсоединили все отделы головного мозга. Для того чтобы устройство работало, нужно закрыть глаза, в этот момент на экране появляется волна. Здесь можно увидеть к чему склонен ребенок — может к коммуникациям, архитектуре, программированию, математике или иностранным языкам», — говорит педагог.

Устройство помогает не только в выборе профессии, но и отражает эмоции ребенка. Это бывает важно перед экзаменами. Так специалисты смогут оказать помощь школьнику: объяснить, как взять себя в руки и сконцентрироваться на самом важном.

Новую технологию на себе могут опробовать не только школьники, но и взрослые, которые еще не определились с выбором дела в жизни или думают, что ошиблись в выборе профессии.

«Мы проводим тестирование для подростков бесплатною. Специально привезли это устройство из-за рубежа и передали его детям с целью принести пользу обществу. Мы протестировали уже порядка 400-сот детей. Развивая свои способности, ребенок сможет выбрать профессию, которая будет приносить ему удовольствие и доход», — говорит Зарина Калиева, заместитель директора центра образования.

Центр образования планирует в ближайшее время протестировать школьников Туркестанской области и ознакомить школьников с нейровизуализацией.