Как от террористических атак охраняют жителей Шымкента

Жестокий акт насилия в концертном зале «Крокус сити холл» осуждают миллионы людей по всему миру.

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли огонь по людям. Позже в концертном зале начался пожар. По последним данным, погибли 139 человек. После чудовищного преступления казахстанцы задаются резонным вопросом: как оперативно и без потерь действовать в подобных экстренных случаях, и кто охраняет нашу с вами безопасность в общественных местах.

После кровавого теракта вновь заговорили о том, что в системе безопасности общественных мест нужно срочно что-то менять. Для многих стало шоком, насколько просто вооруженные автоматами люди попали в здание и устроили бойню.

Мы посетили одно из охранных агентств в Шымкенте, они на страже около 10 лет: под их надзором более 3 тысяч объектов, среди которых госучреждения, ТРЦ и другие участки. В агентстве рассказывают, что работу своих сотрудников контролируют в режиме реального времени.

«В режиме реального времени мы видим, где находится наша бригада, у нас есть свой ЦОУ. Если будет тревожный звонок, сразу реагируем и выезжают ребята на место», — говорит Алибек Абуов, сотрудник агентства.

Общественные места и ТРЦ контролируют с помощью тревожных кнопок, если произошло ЧП, приезжает специальная бригада, вооруженные сотрудники выполняют свою задачу. Экипировка каждого бойца впечатляет.

«Наши охранники вооружены гладкоствольным травматическим оружием, пистолет Макарова и другие. Из обмундирования у него каска, бронежилет, рация и другие детали. Максимально наша бригада доезжает до объекта за 10 минут. Это максимум», — говорит Алибек Абуов, сотрудник охранного агентства.

В полиции Шымкента заверили, ситуация в городе стабильная, при этом внимание ведут пристальное. Учреждения, театры, ТРЦ, банки и другие объекты массового скопления людей — под охраной! Но насколько она надёжная?

«Ситуация у нас стабильная. Все объекты находятся под присмотром охраны и полиции», — сказал Улугбек Мылтыков, начальник МПС г. Шымкента

В одном из крупных ТРЦ Шымкента нам пояснили, что работу за безопасностью посетителей ведут регулярно. Зачастую в концертных холлах, театрах, ТРЦ и других объектах — охрана вооружена дубинками, электрошокерами и газовыми баллончиками.

Мнение о том, что наличие у охраны, к примеру, того же травматического оружия, сделает торговый центр более безопасным — спорное. Поскольку на вооруженного охранника могут напасть с целью завладения его оружием. Поэтому, скорее всего, вопросы безопасности, государство и бизнес должны решать сообща.