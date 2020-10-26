Уважаемые жители города Туркестан!

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Согласно постановлению №40 главного государственного санитарного врача Туркестанской области, с 26 октября в субботу будет разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков с наполнением не более 30 процентов (в рабочие дни с 9:00 до 19:00), в субботу с 9:00 до 17:00. Кроме того в субботу будут ограничены деятельности торгово-развлекательных центров и торговых домов с 9:00 до 17:00 (в будние дни с 9:00 до 22:00).

В воскресенье и праздничные дни выше указанные места не будут работать.

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Для здоровья себя и близких просим носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиком!