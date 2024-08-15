Пока горел Олимпийский огонь

Вряд ли кто-нибудь не знает, что в Париже с 26 июля по 11 августа проходили традиционно грандиозные ХХХIII Олимпийские игры. В этом крупном спортивном ристалище принимали участие свыше 10,5 тыс. спортсменов более 200 национальных сборных из Европы, Америки, Азии, Африки и Океании. Кроме того, участвовали так называемые «нейтральные спортсмены» и, кажется, впервые – олимпийская сборная беженцев.

После пропуска игр в 2020 году на Олимпиаду вернулась и КНДР. Разыгрывались 329 медалей разного достоинства. В этот раз впервые награды вручались в брейк-дансе, приравненном к спорту. Вместо обычных стадионов Франция предложила креатив: состязания проходили в садах Трокадеро и на водной глади парижской Сены, а конные соревнования – близ легендарного Версаля.

«Игры, открытые для всех» – именно так звучал девиз нынешней Олимпиады. Они и были отрыты для всех, кроме спортсменов из России и Беларуси. Им разрешили участвовать в играх в нейтральном статусе, то есть без гимна, флага и других атрибутов национальной самоидентификации. До соревнований были допущены только индивидуальные нейтральные атлеты, одобренные Международной федерацией каждого вида спорта, затем комиссией МОК, а также сумевшие пройти квалификацию в своих дисциплинах. До командных состязаний российских и белорусских спортсменов категорически не допустили. А также до Игр не допустили спортсменов (тренеров и обслуживающий персонал), не порицающих войну России с Украиной или имеющих контракт с военными ведомствами или органами безопасности.

Олимпийские игры в этот раз прошли под знаком гендерной свободы, толерантности и инклюзивности. По разным данным, в борьбе за медали сражались более 120 спортсменов-трансгендеров. В результате получилось несколько накладок межполового характера. Например, один дяденька, посчитавший себя тетенькой, не по-детски избил натуральную женщину в боксерском поединке. Случился скандал. Дяденька все же изначально был сильнее…

Всем известна примиряющая фраза барона Пьера де Кубертена, возродившего Олимпийские игры в их нынешнем виде и статусе: «В Олимпийских играх самое важное не победа, а участие; главное в жизни не одолевать, а достойно сражаться». А может ли достойно сражаться природный мужчина с биологической женщиной в условиях межгендерного равенства? Вопрос риторический…

Как бы то ни было, а нашу казахстанскую национальную сборную все эти политические и половые проблемы обошли стороной. Она поехала в Париж в заранее утвержденном составе из 80 человек, которые предполагали бороться в 25-ти видах спорта. Сюда входила стрельба из лука, стендовая и пулевая стрельба, бадминтон, академическая гребля, спортивная и художественная гимнастика, теннис, велогонка на шоссе и треке, бокс (мужчины и женщины), фехтование, дзюдо, триатлон, легкая атлетика, батутная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, таэквондо, современное пятиборье, греко-римская и вольная борьба, скалолазание и даже брейкинг. Честь пронести флаг Казахстана на открытии Олимпиады выпала капитану сборной РК по боксу Асланбеку Шымбергенову и легкоатлетке Ольге Сафоновой.

Победители и награды

Уже за месяц до Олимпиады азиатская конфедерация бокса (ASBC) опубликовала статью, посвященную участию казахстанских боксеров на предстоящих Играх, где высказала полную уверенность в готовности своих бойцов достойно выступить на Олимпиаде. И то правда: боксерская школа в Казахстане исконно сильна. Это были не пустые слова: в ночь с 7 на 8 августа казахстанский боксер Нурбек Оралбай принес стране серебряную медаль на Олимпийских играх-2024.

Этот бой за золото с украинцем Александром Хижняком был поистине драматичен. В финале весовой категории до 80 кг Оралбай уступил сопернику раздельным решением судей, при чем перед последним раундом счет был равным. Добавим, что Нурбек Оралбай является действующим чемпионом мира.

Ранее для Казахстана серебро выиграли также гимнаст Нариман Курбанов и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. Таким образом, за три дня до конца Олимпиады в казахстанской призовой копилке оказалось семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. К концу Олимпиады результат остался таким же.

Итак, единственное золото нашей стране принес дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали, помимо Нурбека Оралбая, завоевали гимнаст Нариман Курбанов и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. Бронзу взяли дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, а также стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях. Суммарно за выигранные медали казахстанские спортсмены уже заработали 1 000 000 долларов.

Но самым счастливым для Казахстана событием была, конечно, безусловная победа дзюдоиста Елдоса Сметова, принесшая казахстанской команде первую золотую медаль почти в самом начале Олимпиады – 27 июля.

«Елдос Сметов – первый в истории Казахстана чемпион Олимпийских игр по дзюдо. В финале в весовой категории до 60 кг Олимпиады в Париже Сметов победил хозяина татами француза Лука Мхеидзе. Таким образом, в копилке живой легенды казахского дзюдо есть весь комплект олимпийских наград: золото Парижа, серебро Игр в Рио и бронза Токийской Олимпиады», – рассказали в Министерстве туризма и спорта РК.

Победителя поздравил сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развивается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Ваша победа – победа всего нашего народа!»

Цена олимпийских побед

Если говорить возвышенно, то олимпийские награды для любого спортсмена поистине бесценны. В них вкладывается столько физических и эмоциональных сил, что не всякий смертный может это выдержать. Олимпийская победа считается наиболее весомой и престижной, по своей значимости она перекрывает все другие соревнования, включая чемпионаты мира.

А вот о материальной стороне вопроса раньше старались не говорить, во всяком случае, во времена Советского Союза. В те времена большой спорт у нас стыдливо назывался «любительским», как бы в пику спорту профессиональному, что бытовал на загнивающем Западе. Считалось, что спортсмен не должен руководствоваться меркантильными соображениями, а сражаться единственно за честь своей державы, ну и за собственную.

Теперь другие времена. Нашим спортсменам тоже не чужда любовь к Родине, однако теперь они четко знают денежный эквивалент своих олимпийских побед. По словам министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, «согласно действующему законодательству чемпион за золото получит 250 000 долларов, за серебро полагается 150 тысяч и за бронзу – 75 000. Спортсменам, занявшим места с четвертого по шестое, будут выплачены 30, 10 и 5 тысяч соответственно. Помимо этого, предусмотрены денежные поощрения первым, личным и главным тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров.

Важно отметить, что выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам в командных видах спорта осуществляются каждому спортсмену в 100-процентном размере денежного поощрения за каждое занятое место. В случаях установления рекорда мира по олимпийским видам спорта спортсмен получит еще 5 000 долларов, а тренер – 3 000.

Добавлю, что местными исполнительными органами чемпионам или призерам предоставляется жилье из коммунального жилищного фонда в пользование на безвозмездной основе. Вместе с тем государство предоставляет пожизненное ежемесячное материальное обеспечение чемпионам или призерам, тренерам, подготовившим их, а также чемпионам мира по олимпийским видам спорта при обязательном наличии стажа не менее 20 лет».

Согласитесь, это неслабый материальный стимул для стремления к олимпийским победам, но спортсмены это, безусловно, заслужили. Большой спорт – это не физкультура для укрепления здоровья. Это всеобъемлющее подчинение спортивной дисциплине, отказ от обычного образа жизни, тотальное выматывание физических сил, травмы органов и души в случае спортивных поражений. И пройти этот путь могут только настоящие герои.

Разумеется, денежные вознаграждения за олимпийские победы ждут своих спортсменов и в других странах мира. Одни за достижения платят единоразовые премии или пенсии, другие дарят машины и квартиры, но есть такие, кто не платит ничего. Например, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция не платят своим призерам ни цента. Там роль правительства, национальных комитетов и местных федераций ограничивается лишь помощью в оплате подготовки, тренеров и персонала.

А вот Гонконг, участвующий в Олимпийских играх независимо от Китая, оказался самым щедрым на призы для олимпийских медалистов. Здесь платят 768 тыс. долларов за золотую медаль, а за серебряную – 380 тыс. В близком нам Узбекистане за золотую медаль олимпийцы получат 200 тыс. долларов из государственного бюджета, за серебряную – 100 тыс., за бронзовую – 50 тыс.

Наш же олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов получил ключи от пятикомнатного пентхауса в родном Таразе и автомобиль последней модели Lexus 600. Его личный тренер Галымжан Жылгелдиев теперь обладатель двухкомнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe.

Говорят, что некий фанат дзюдоиста подарил ему табун лошадей в 100 конских голов, а местные коммунальщики тут же заасфальтировали улицу, на которой стоит дом победителя. В соцсетях тут же разошлись шуточные комментарии, типа: «Елдос, почему ты не живешь на моей улице?!»

Шутки шутками, а Елдос вернулся на Родину как триумфатор и национальный герой. В аэропорту Алматы ему устроили такую торжественную встречу, какая не снилась и зарубежным звездам первой величины. А безграничная любовь Родины к своему прославленному сыну не измеряется денежными знаками. Она не подлежит девальвации – она навсегда!

Елена Летягина