ЦОН №2 Енбекшинского района переезжает на новый адрес

С 18 марта жителей Шымкента будут принимать по новому адресу: ул. Желтоксан, 121/1.
Ранее услуги предоставляли в центре обслуживания населения, расположенном по адресу ул. Капал Батыра, 4.
Отметим, новый цифровой офис населения оснащен современным оборудованием и имеет зонирование для быстрого и удобного получения государственных услуг.
В новом ЦОНе предусмотрены такие зоны как ресепшн, выдача документов, зона скорости для оказания «быстрых» услуг, зона самообслуживания, пункт приема обращений через eOtinish и другие.
«Для удобства жителей города госкорпорацией было принято решение о модернизации Енбекшинского ЦОНа.
Благодаря этому, клиенты смогут ощутить безбарьерность и вовлеченность в процессе получения государственных услуг.
Для приема и выдачи готовых документов в новом центре функционируют 19 рабочих мест, работают 27 инспекторов.