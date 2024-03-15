ЦОН №2 Енбекшинского района переезжает на новый адрес

С 18 марта жителей Шымкента будут принимать по новому адресу: ул. Желтоксан, 121/1.

Ранее услуги предоставляли в центре обслуживания населения, расположенном по адресу ул. Капал Батыра, 4.

Отметим, новый цифровой офис населения оснащен современным оборудованием и имеет зонирование для быстрого и удобного получения государственных услуг.

В новом ЦОНе предусмотрены такие зоны как ресепшн, выдача документов, зона скорости для оказания «быстрых» услуг, зона самообслуживания, пункт приема обращений через eOtinish и другие.

«Для удобства жителей города госкорпорацией было принято решение о модернизации Енбекшинского ЦОНа.

Благодаря этому, клиенты смогут ощутить безбарьерность и вовлеченность в процессе получения государственных услуг.

Для приема и выдачи готовых документов в новом центре функционируют 19 рабочих мест, работают 27 инспекторов.