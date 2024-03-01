Ударила ножом и расчленила тело: женщине убившего мужа вынесли приговор в Шымкенте

34-летняя Кундыз Молдабекова слушая свой приговор не сдерживает слез.

Жительницу Сарыагашского района обвиняют в убийстве и мошенничестве. По данным специализированного межрайонного суда Туркестанской области, женщина с особой жестокостью убила своего мужа. Вину подсудимая признала, передает OTYRAR.

Сакен Тургунбаев, судья специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области:

«Суд приговаривает Молдабекову виновной по статье «Убийство» и «Мошенничество». Ей назначается наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет. ОсуждЁнная Молдабекова будет отбывать наказание в учреждение средней безопасности».

По версии следствия, скандал между супругами разгорелся в августе прошлого года. В ходе семейной ссоры, осужденная нанесла несколько ножевых ранений и несколько раз ударила его по голове камнем.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело супруга, сложила в бочку и бросила в реку Келес. После чудовищного убийства, Кундыз Молдбаекова продала автомобиль покойного за 2 млн 300 тысяч тенге. Преступление вскрылось, когда соседи забили тревогу.

Мать осужденной говорит, что ее дочь пошла на преступление из-за 14-ти лет домашнего насилия. Тиллайым Молдабекова рассказывает, что в тот злополучный день, супруг приказал Кундыз наложить на себя руки.

Тиллайым Молдабекова, мать осужденной Кундыз Молдабековой:

«Моя дочь мечтала стать артисткой, она хорошо поет, но не получилось. Поэтому она начала вести ТикТок. Муж узнал об этом и стал в тот день кричать, мол, как тебе не стыдно вести социальные сети. Потом он начал ей приказывать вонзить в себя нож, моя дочь, конечно же, отказалась. Тогда завязалась драка и Кундыз случайно вонзила в него нож. Моя дочь очень добрая, она пошла на это в целях самообороны. Она в детстве приносила с улицы животных, подкармливала их. Она даже могла сама не поесть, но обязательно кормила их. На ее теле очень много ранений, он бил постоянно».

Кундыз Молдабекова — единственная дочь в семье. Мать осужденной имеет инвалидность по зрению, а у отца проблемы со слухом. Последнему сейчас очень жаль детей, которые получили серьезную психологическую травму, с ними несколько месяцев работали специалисты.

Курбанали Молдабеков, отец осужденной Кундыз Молдабековой:

«У меня только одна дочь, почему родственники моего покойного мужа не думают о их совместных детях? Мы сейчас не хотим отдавать детей им в их руки, они не смогут за ними хорошо ухаживать. Дети хорошо учатся у нас, на одни пятёрки. После инцидента, у детей моей дочери появились проблемы с речью. Мы ходили к психологам, сейчас они постепенно приходят в себя, восстанавливаются после случившегося».

Вывели осужденную из-зала суда под конвоем. Она даже не успела попрощаться со своими родителями.

Пострадавшей стороны на последнем судебном заседании не было. Возможно, осужденная будет обжаловать приговор. На это у неё есть две недели.

Трое малолетних детей сейчас живут с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Если представители ювенального суда назначат их опекунами, то дети останутся в доме родителей осужденной.