Экс-главе Управления энергетики Шымкента наложили штраф

За необоснованное препятствие предпринимателям наложен штраф экс-главе Управления энергетики города Шымкент.

В Антикоррупционную службу по городу Шымкент с жалобами на нарушения при распределении газа обратились представители топливной Ассоциации.

Как показал мониторинг, специальная Комиссия, в составе которой служащие профильного управления акимата, распределяла сжиженный газ предпринимателям, имеющим заправочные станции на свое усмотрение, вне зависимости от заявки, эксплуатируемой мощности, количества заправочных станций.

Внесены рекомендации в уполномоченный орган, а также Департаментом по защите и развитию конкуренции проведено антимонопольное расследование, которое подтвердило наличие нарушений.

Экс-главе Управления энергетики наложен штраф за анти конкурентные действия и внесено представление об их устранении.