Опасный сезон: 17 человек пострадали от укусов клещей в Шымкенте

Долгожданная весна — время прогулок и отдыха на природе, однако, вместе с потеплением приходит и неприятная пора активности клещей, которые очень опасны для людей и животных.

Один иксодовый клещ может нести в себе возбудителей целого ряда болезней, а несвоевременное обращение к врачам привести к летальному исходу. В Шымкенте с начала года за медицинской помощью c укусами клещей обратились уже 17 человек.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«Есть заболевание, которое называется конго-крымская геморрагическая лихорадка, которая вызывает вирус особо опасную инфекцию с кровотечениями и высококонтагиозную. В природе очень много клещей, но особенно опасные из рядя иксодовые, потому что они в себе носят именно вирус Конго-крымской лихорадки. С укусами клещей за 2023 год обратились 647 человек, все были под наблюдением».

По словам специалистов, при неправильном извлечении клеща из кожи возможно заражение раны. Это чревато осложнениями и серьезными последствиями.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента:

«Контакт с таким больным очень опасен, тем что люди касавшиеся крови больного моментально заражаются, потому что на коже рук всегда имеются мелкие трещины и через эти трещины попадая в кровь вирус может вызвать заболевание. Лечение по протоколу. В Шымкенте с 17 апреля планируется проведение дезинсекционные мероприятия именно в личных хозяйствах».

При укусе или контакте с клещом необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение, а кровососущего поместить в емкость с плотно закрывающейся поверхностью, не уничтожая его, и сдать в лабораторию на исследование. Люди, пострадавшие от укусов клещей, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней в местном лечебно-профилактическом учреждении.

Жумагул Медетов, врач-эпидемиолог зоологической группы национального центра экспертизы:

«Если человек увидел, что его укусил клещ нужно обратиться к медицинским работникам, а когда снимаете клеща, его уничтожать не надо, можно положить в пробирку или холодильник, если за это время у человека не будет никаких симптомов, то человек здоров, а если после укуса через несколько дней поднялась температура или озноб, то клеща нужно принести в лабораторию. В год два раза проводится массовая обработка скота, кроме это если из собранных клещей обнаруживаем положительные там дополнительно еще раз проводят обработку».

Если вы обнаружили на себе клеща, но у вас нет возможности обратиться в медицинское учреждение, то кровососущего необходимо удалить как можно быстрее! Помойте руки или обработайте антисептиком и наденьте перчатки. Убирать следует очень осторожно, без резких движений, чтобы не оборвать хоботок и не раздавить клеща. В этом поможет пинцет, или нитка. После того как клещ удален, место укуса следует промыть перекисью водорода и обработать йодом. При первой же возможности обратиться к врачу.Само насекомое необходимо поместить в герметичную емкость и отнести в лабораторию для исследования.

Рклещиаспространенная рекомендация о том, что клеща нужно смазать маслом и он сам отпадет — необоснованна. Дело в том, как только его закрывают или заливают, он становится агрессивным и выплескивает все вредные вещества, которые есть в его пищеварительной системе.