Появились новые подробности в громком деле экс-замакима Шымкента

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс. В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело Максута Исахова.

Экс-замакима обвиняют в даче взятку первому замначальнику ДКНБ. Обвинения в свой адрес бывший высокопоставленный чиновник отрицает. В суде допрашивают свидетелей.

На пятом судебном процессе по резонансному делу экс-замакима Шымкента Максута Исахова, допрашивают двух свидетелей: один из которых отнёс деньги в магазин и сотрудницу продуктового, которая должна была якобы передать их получателю.

Нурдаулет Ермахан находится в суде с адвокатом. Отвечает на вопросы достаточно сухо. Говорит, мало, что помнит, просто выполнял просьбу своего одноклассника — родственника Исахова. В его задачу входило отнести коробку в магазин. О содержимом, утверждает, ничего не знал.

Нурдаулет Ермахан, свидетель: «Я зашел в магазин и спросил у продавщицы: «Вы Шолпан?», она ответила: «Да» и я оставил коробку. Я не помню даже какого цвета был пакет с коробкой. Я не знал, что было в этом пакете. Он был легкий. Я вообще не интересовался, что там. Меня попросили сделать и я сделал».

Свидетель рассказывает, за «помощь» ему заплатили 200 тысяч тенге и попросили какое-то время побыть в Караганде и столице. Расходы на проживание обещали оплатить. В Астане Нурдаулета задержали сотрудники комитета национальной безопасности и отвели на допрос.

Нурдаулет Ермахан, свидетель: «В то время мой братишка должен был поступить в универ и я повез его в Алматы. Когда мы ехали в дороге, мне позвонили и сказали, чтобы меня пару дней не было в городе. Я оставил своего братишку в Алматы. Машину оставил на стоянке вместе со своим телефоном. Поехал дальше в Караганду, так как меня попросил Дихан. Меня встретили в Караганде, там был пару дней и мне также оставили деньги на продукты. Я тогда ничего не понимал. После я решил вернуться в Шымкент, но по дороге меня встретил Дихан и сказал подождать пару дней».

После допроса Нурдаулета Ермахана, свидетельствовать в суд пригласили сотрудницу продуктового. Аида Тасболат рассказывает: в магазин доставили посылку, она приняла её — хозяйка разрешила. Спустя время нагрянула опер-группа. Начался досмотр. О том, что в посылке была крупная сумма — 200 тысяч долларов, второй свидетель также уверяет, что не знал.

Аида Тасболат, свидетель: «Сам пакет я не осматривала. Потому что там было видно, что внутри пакета есть что-то черное. Поэтому я поставила пакет с левой стороны кассы. Я думала, что посылку оставили для соседей и моя хозяйка сказала, чтобы я не трогала пакет. Уже через полчаса, примерно, в магазин приехали сотрудники КНБ, они вскрыли пакет и там были доллары. После меня допрашивали в здании КНБ».

Вопросы к свидетелю были и у самого Максута Исахова. Подсудимого интересовал досмотр места происшествия.

По версии следствия, за 200 тысяч долларов комитетчик должен был закрыть дело в отношении бывшего чиновника, возбуждённое по заявлению замдиректора ТОО «Старт-Строй» Егизбаева Жаркынбека, у которого Исахов якобы требовал 187 млн тенге за победу в конкурсе государственных закупок.

Экс-замакима Шымкента попал под уголовное преследование в июле прошлого года. Больше полугода он находится в СИЗО. Предъявленные обвинения в свой адрес Исахов полностью отрицает. Сторона защиты также настаивает на том, что дело строится на фальсифицированных документах и является незаконным. Помимо этого Исахов утверждал, что это первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По его словам, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни и таким образом якобы пытается отомстить.