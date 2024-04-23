Смертельная авария произошла в Шымкенте

Страшная авария произошла в Шымкенте, передает OTYRAR.

В результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, второй водитель находится в реанимации.

Днем 23 апреля в Шымкенте на улице Жиделибайсын столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo Nexia.

Как сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов», один из водителей (по предварительным данным, Mercedes) пошел на обгон впереди идущего транспортного средства. При этом выехал на полосу встречного движения. Однако затем не смог справиться с управлением и совершил лобовое столкновение с другой машиной, следовавшей встречным курсом.

26-летний водитель Mercedes-Benz в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение.

В другой машине от полученных травм на месте происшествия скончался 49-летний водитель Nexia. Полиция возбудила уголовное дело.

«По факту дорожно-транспортного происшествия по улице Жиделибайсын возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия», — сообщили в ДП Шымкента.

Автомашины водворены на спецстоянку.