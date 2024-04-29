В арт-объект превратили коридоры в одной из школ Туркестанской области

Уникальное искусство развивает учитель из Туркестанской области.

Стринг-арту Айнур Сапаркызы научилась благодаря социальным сетям и теперь создает картины казахских интеллектуалов. Для этого нужны всего 2 вещи, говорит педагог.

В этой школе имени Балтабая Нурлыбекова Ордабасинского района уже с порога царит дух творчества. Коридоры учебного заведения украшают арт-объекты. Любовь к живописи ученикам здесь прививает преподаватель изобразительного искусства. Айнур Сапаркызы с недавних пор освоила азы стринг-арта. Вплетая нити она создала образы национальной интеллегенции таких как Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин и Ахмет Байтурсынов.

По словам любознательного учителя, она увидела стринг-арт работы на просторах интернета и решила попробовать. Несколько месяцев педагог следовала особой методике и изучала тонкости плетения. Освоив технику, Айнур Сапаркызы за одну ночь создала портрет великого Абая Кунанбаева.

Айнур Сапаркызы, преподаватель изобразительного искусства:

«Я люблю рисовать и создавать скульптуры. Первое, что мне очень понравилось в стринг-арте, это то, что можно создать портреты людей из нитей. Это очень не легкое дело, но мне очень понравилось и я решила создавать при помощи этой техники великих казахских личностей».

Стринг-арт — это вид хенд-мэйд искусства. Он заключается в натягивание нитей на мелкие гвозди на доске. Этот процесс — нечто среднее между вышивкой и работой на ткацком станке. Сегодня уникальному искусству Айнур Сапаркызы обучает и своих учениц.

Каусар Куракбаева, ученица школы имени Балтабая Нурлыбекова Ордабасинского района:

«Стринг-арт требует большого терпения. Выносливость и гибкость рук считаются очень важными в этом деле. Мне всё больше и больше интересно это искусство. Потому что оно развивает ум и способности человека. Могу сказать, что создавать образы великих личностей – это очень замечательное дело».

На создание одной работы уходит около пяти часов. Айнур Сапаркызы теперь планирует создать портреты Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и других легендарных казахских личностей.