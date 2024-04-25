Все меньше людей отказываются от гражданства Казахстана

О ценности казахстанского паспорта говорил Глава государства на сессии АНК.

Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель, считает Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что самым простым и понятным «маркером» нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан — каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.

«Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, бирюзовый паспорт гражданина РК символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна.

«Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. — сказал президент.

Кроме того, отметил Токаев, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене.

Фото: Telegram Акорда