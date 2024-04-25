Выступление президента началось на сессии Ассамблеи народа Казахстана

Это XXXIII Ассамблея народа Казахстана, которая в этом году проходит под тематикой «Единство. Созидание. Прогресс».

В начале своего выступления Президент сказал о том, что Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки.

«Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого Правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.

Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как Президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства добавил, чть международный форум Астана в текущем году не состоится. Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны.

«Сессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации. Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности»,-говорит Президент.